Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’161 -0.4%  SPI 16’896 -0.4%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’153 -0.5%  Euro 0.9357 0.0%  EStoxx50 5’384 -1.1%  Gold 3’377 -0.5%  Bitcoin 89’484 -0.5%  Dollar 0.8053 0.1%  Öl 67.2 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
u-blox: Advent hat Angebotsprospekt für Übernahme publiziert
Goldpreis: Dollarstärke verursacht technische Korrektur
BioVersys-Aktie: EMA vergibt Orphan-Status für Kombination Alpibectir/Ethionamid
Vaudoise-Aktie: Vaudoise hat im ersten Halbjahr mehr verdient
Paul Singer setzt auf diese Aktien: Elliott Investment Management im 2. Quartal 2025
Suche...

UBS Aktie 24476758 / CH0244767585

32.50
CHF
0.34
CHF
1.07 %
09:00:00
BRXC
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2025 08:13:46

UBS Buy

UBS
32.50 CHF 1.07%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 34,50 auf 39,50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sieht sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu Hallams aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: UBS Buy
Unternehmen:
UBS 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
39.50 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.62 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
32.50 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse