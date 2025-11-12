Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’794 0.7%  SPI 17’627 0.7%  Dow 48’356 0.9%  DAX 24’381 1.2%  Euro 0.9241 -0.3%  EStoxx50 5’787 1.1%  Gold 4’202 1.8%  Bitcoin 81’351 -1.3%  Dollar 0.7972 -0.4%  Öl 62.8 -3.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Nestlé3886335UBS24476758Novartis1200526Alcon43249246Swiss Life1485278Zurich Insurance1107539Idorsia36346343
Top News
Ausblick: Cavendish Hydrogen verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: Tencent stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Ausblick: CANCOM veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Ausblick: Deutsche Telekom verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Ausblick: JOST Werke veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Suche...
Plus500 Depot

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

6.99
CHF
0.35
CHF
5.34 %
18:00:02
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.11.2025 16:20:47

TUI Market-Perform

TUI
6.99 CHF 5.34%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach vorläufigen Zahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,90 Euro belassen. Der operative Gewinnsprung im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024/25 entspreche der Konsensschätzung, trotz leicht verfehlter Umsatzerwartungen, schrieb Richard J. Clarke in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Das währungsbereinigte Ebit-Wachstum von 12,6 Prozent habe jedoch den oberen Bereich der Unternehmensprognosespanne von 9 bis 11 Prozent übertroffen./rob/ck/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:49 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 14:49 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7.90 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
7.29 € 		Abst. Kursziel*:
8.37%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
7.63 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3.51%
Analyst Name::
Richard J. Clarke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TUI AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten