LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 690 Pence belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) des Touristikkonzerns habe sich signifikant verbessert, was sehr ermutigend sei, schrieb Analyst James Rowland Clark in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Nach verschiedenen Kapitalerhöhungen bleibe der Verschuldungsgrad aber auf einem höheren Niveau, als es für ein nachhaltiges Wachstum in der Zukunft wünschenswert wäre, begründete er sein negatives Anlagevotum./edh/ck;