TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.51CHF
-0.29CHF
-3.68 %
17:27:06
SWX
10.12.2025 20:22:09
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Geschäftszahlen für 2024/25 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Die darauf erlittenen Kursverluste der TUI-Aktien seien wohl auf das schwächer als erwartet laufende Wintergeschäft zurückzuführen, schrieb Karan Puri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Buchungen für das Sommergeschäft 2026 seien aber ermutigend./rob/bek/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
13.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8.41 €
|
Abst. Kursziel*:
60.60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66.75%
|
Analyst Name::
Karan Puri
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
