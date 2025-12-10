TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
11.12.2025 09:16:25
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Es sei positiv, dass der Tourismuskonzern stabil genug sei, zu investieren und wieder Dividenden auszuschütten, schrieb Richard Clarke am Mittwochabend nach dem Kapitalmarkttag. Stabilität alleine sei allerdings kein Argument für eine Neubewertung./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
7.90 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
8.12 €
Abst. Kursziel*:
-2.76%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
8.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-1.25%
Analyst Name::
Richard J. Clarke
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
