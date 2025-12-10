Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Es sei positiv, dass der Tourismuskonzern stabil genug sei, zu investieren und wieder Dividenden auszuschütten, schrieb Richard Clarke am Mittwochabend nach dem Kapitalmarkttag. Stabilität alleine sei allerdings kein Argument für eine Neubewertung./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
7.90 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
8.12 € 		Abst. Kursziel*:
-2.76%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
8.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.25%
Analyst Name::
Richard J. Clarke 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse