TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.69CHF
-0.10CHF
-1.33 %
11:50:05
SWX
10.12.2025 10:35:52
TUI Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu lobte am Mittwoch zuversichtliche Signale für den Bereich Cruises and Hotels und die Wiedereinführung von Dividendenzahlungen./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Neutral
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.41 €
|
Abst. Kursziel*:
7.07%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.25%
|
Analyst Name::
Cristian Nedelcu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
