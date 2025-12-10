Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’833 -0.8%  SPI 17’660 -0.6%  Dow 47’560 -0.4%  DAX 24’039 -0.5%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 5’702 -0.3%  Gold 4’193 -0.4%  Bitcoin 74’328 -0.6%  Dollar 0.8055 -0.1%  Öl 62.2 0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Partners Group2460882Novartis1200526Idorsia36346343
Top News
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Siemens Energy-Analyse: Neutral-Bewertung von Citigroup Corp. für Aktie
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Deutsche Börse-Aktie mit Hold in neuer Analyse
Investmentfonds werden zu ETFs: Chancen und Risiken für Anleger
Intel-Aktie tiefer: EU-Strafe gegen Intel laut europäischem Gericht zu hoch
Suche...

TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505

7.69
CHF
-0.10
CHF
-1.33 %
11:50:05
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.12.2025 10:35:52

TUI Neutral

TUI
7.74 CHF -1.14%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Tui nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Cristian Nedelcu lobte am Mittwoch zuversichtliche Signale für den Bereich Cruises and Hotels und die Wiedereinführung von Dividendenzahlungen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TUI AG Neutral
Unternehmen:
TUI AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.41 € 		Abst. Kursziel*:
7.07%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.24 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.25%
Analyst Name::
Cristian Nedelcu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse