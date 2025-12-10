TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
TUI Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,90 Euro auf "Market-Perform" belassen. Zahlenseitig sei viel bereits bekannt gewesen und der Ausblick auf 2026 entspreche in etwa den Erwartungen, schrieb Richard Clarke am Mittwoch. Die Aussagen zu einem "viel besseren" Sommergeschäft ließen Spielraum zur Interpretation. Im Februar werde wieder eine Dividende ausgezahlt - etwas früher als gedacht./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 07:33 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Market-Perform
Unternehmen:
TUI AG
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
7.90 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
8.41 €
Abst. Kursziel*:
-6.02%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
8.28 €
Abst. Kursziel aktuell:
-4.64%
Analyst Name::
Richard J. Clarke
KGV*:
-
