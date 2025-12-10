TUI 7.74 CHF -1.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate selbst seien ordentlich gewesen, schrieb Analyst Karan Puri am Mittwoch. Aktuell laufe das Geschäft allerdings durchwachsen./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT



