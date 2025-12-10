TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.69CHF
-0.10CHF
-1.31 %
11:52:30
SWX
10.12.2025 10:35:47
TUI Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 13,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Resultate selbst seien ordentlich gewesen, schrieb Analyst Karan Puri am Mittwoch. Aktuell laufe das Geschäft allerdings durchwachsen./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: TUI AG Overweight
Unternehmen:
TUI AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
13.50 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
8.41 €
Abst. Kursziel*:
60.60%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
8.28 €
Abst. Kursziel aktuell:
63.04%
Analyst Name::
Karan Puri
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TUI AG
10:02
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
09:28
|XETRA-Handel: MDAX steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
08:09
|Tui zahlt erste Dividende seit Corona (AWP)
08:00