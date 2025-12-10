TUI 7.74 CHF -1.14% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Neu seien nach den Eckdaten im November der Ausblick und der Dividendenvorschlag, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2026 liege über der durchschnittlichen Markterwartung. Der Experte favorisiert im Reisebereich allerdings Jet2./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.