TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
7.69CHF
-0.10CHF
-1.33 %
11:50:05
SWX
10.12.2025 10:37:42
TUI Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tui nach Zahlen mit einem Kursziel von 8,20 Euro auf "Hold" belassen. Neu seien nach den Eckdaten im November der Ausblick und der Dividendenvorschlag, schrieb James Wheatcroft am Mittwoch. Das operative Ergebnisziel für das Geschäftsjahr 2026 liege über der durchschnittlichen Markterwartung. Der Experte favorisiert im Reisebereich allerdings Jet2./rob/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 02:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Hold
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8.20 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.41 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.45%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0.46%
|
Analyst Name::
James Wheatcroft
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TUI AG
|
10:02
|MDAX-Wert TUI-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in TUI von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: MDAX steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
08:09
|Tui zahlt erste Dividende seit Corona (AWP)
|
08:00