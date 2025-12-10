TUI Aktie 125205291 / DE000TUAG505
TUI Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Tui nach Geschäftsjahreszahlen mit einem Kursziel von 12,25 Euro auf "Overweight" belassen. Für die Resultate seien schon Eckdaten bekannt gewesen und so sei der Ausblick entscheidend, schrieb Andrew Lobbenberg am Mittwoch. Die Prognosen gingen von weiterhin guten Buchungs- und Preisentwicklungen aus, doch nach einem sehr starken Wachstum im Geschäftsjahr 2025 dürfte der Schwung beim operativen Ergebnis nachlassen. Die Dividende erscheine auf den ersten Blick moderat, doch das Verhältnis von Schuldenabbau, Wachstum und Rendite sei ausgewogen. Der Bericht biete positive wie negative Aspekte, was die Kursfindung wohl erschwere. Er glaubt, dass die Telefonkonferenz zu den Zahlen für die Aktien nochmals entscheidend werden könnte./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:25 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Overweight
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
12.25 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
8.41 €
|
Abst. Kursziel*:
45.73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
8.24 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.70%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
