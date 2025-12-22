Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
|
22.12.2025 17:58:18
Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone
Letztendlich zeigten sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.
Schlussendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0.21 Prozent fester bei 30’426.02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 361.856 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.135 Prozent höher bei 30’402.37 Punkten in den Montagshandel, nach 30’361.46 Punkten am Vortag.
Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30’172.41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’427.25 Punkten lag.
MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der MDAX bei 28’263.82 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Wert von 30’153.71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25’549.77 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18.30 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell TeamViewer (+ 3.12 Prozent auf 5.95 EUR), TUI (+ 2.72 Prozent auf 9.44 EUR), AIXTRON SE (+ 2.32 Prozent auf 17.01 EUR), Delivery Hero (+ 1.95 Prozent auf 22.53 EUR) und Aurubis (+ 1.94 Prozent auf 121.00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen PUMA SE (-2.36 Prozent auf 21.89 EUR), HUGO BOSS (-1.70 Prozent auf 36.51 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.52 Prozent auf 65.00 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1.22 Prozent auf 20.25 EUR) und TRATON (-1.18 Prozent auf 30.02 EUR).
Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 5’562’046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41.041 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 4.50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Nachrichten zu Aurubis
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: MDAX zum Start mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
19.12.25
|Europäische Firmen fordern mehr Kupferminen in der EU (AWP)
|
18.12.25
|Aurubis-Aktie sinkt: Kupferkonzentrat wird künftig auch aus Schweden bezogen (AWP)
|
17.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
17.12.25
|Schwacher Handel: So bewegt sich der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.ch)
Analysen zu Aurubis
|12.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Aurubis Hold
|Warburg Research
|05.12.25
|Aurubis Neutral
|UBS AG
|05.12.25
|Aurubis Hold
|Deutsche Bank AG
|04.12.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Börse aktuell - Live TickerVorweihnachtliche Ruhe: SMI und DAX schliessen stabil -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt traten auf der Stelle. Die positive Stimmung an der Wall Street hält im Montagshandel an. Am Montag präsentierten sich die Börsen in Fernost freundlich.