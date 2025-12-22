Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Schlussendlich tendierte der MDAX im XETRA-Handel 0.21 Prozent fester bei 30’426.02 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 361.856 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.135 Prozent höher bei 30’402.37 Punkten in den Montagshandel, nach 30’361.46 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 30’172.41 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’427.25 Punkten lag.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, stand der MDAX bei 28’263.82 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 22.09.2025, einen Wert von 30’153.71 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.12.2024, verzeichnete der MDAX einen Stand von 25’549.77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 18.30 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 31’754.30 Punkten. Bei 23’135.20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell TeamViewer (+ 3.12 Prozent auf 5.95 EUR), TUI (+ 2.72 Prozent auf 9.44 EUR), AIXTRON SE (+ 2.32 Prozent auf 17.01 EUR), Delivery Hero (+ 1.95 Prozent auf 22.53 EUR) und Aurubis (+ 1.94 Prozent auf 121.00 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen PUMA SE (-2.36 Prozent auf 21.89 EUR), HUGO BOSS (-1.70 Prozent auf 36.51 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.52 Prozent auf 65.00 EUR), Deutsche Wohnen SE (-1.22 Prozent auf 20.25 EUR) und TRATON (-1.18 Prozent auf 30.02 EUR).

Welche Aktien im MDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 5’562’046 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41.041 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert mit 4.50 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 15.87 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

