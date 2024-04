NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton auf "Outperform" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der Nutzfahrzeugbauer habe die Erwartungen deutlich übertroffen wegen eines besseren Preis- und Produktmixes, schrieb Analyst Daniel Cunliffe in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte sieht Luft nach oben für die Jahresziele. Im Fokus bleibe der Freiverkehr der Aktie: Sollten die Schulden zielgemäß reduziert werden, wäre ein besseres Kreditrating möglich. Dieses könnte dann VW dazu verleiten, mehr Anteile an Anleger abzugeben./tih/ajx/ajx;