TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
25.74CHF
0.14CHF
0.55 %
13:52:26
BRXC
30.10.2025 12:38:05
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Buy" belassen. Der Lkw-Bauer habe im dritten Quartal solide abgeschnitten dank der Rückkehr des "schwedischen Powerhouses" Scania, schrieb Nicolai Kempf in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
35.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.90 €
|
Abst. Kursziel*:
25.45%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25.63%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
