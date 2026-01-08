Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

29.51
CHF
-0.32
CHF
-1.08 %
08.01.2026
BRXC
08.01.2026 22:05:49

TRATON Neutral

TRATON
29.51 CHF -1.08%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Traton auf "Neutral" mit einem Kursziel von 30 Euro belassen. Nach einer Analystenveranstaltung vor den Quartalszahlen des Nutzfahrzeugherstellers nahm Jose M Asumendi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie keine größeren Änderungen an seinen Schätzungen mehr vor./rob/bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.01.2026 / 20:52 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Neutral
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
30.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
31.34 € 		Abst. Kursziel*:
-4.28%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
31.22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.91%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse