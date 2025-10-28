TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
25.73CHF
0.82CHF
3.29 %
11:51:34
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
29.10.2025 10:53:10
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht sei durchwachsen gewesen, mit positiven und negativen Aspekten, schrieb Hemal Bhundia am Mittwochmorgen. Insgesamt dürften die Anleger aber positiv auf das deutlich bessere operative Ergebnis des Lkw-Bauers reagieren./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.60 €
|
Abst. Kursziel*:
44.93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
27.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43.99%
|
Analyst Name::
Hemal Bhundia
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Mittwochvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
08:21
|Traton nach schwächeren 9 Monaten etwas pessimistischer für 2025 (Dow Jones)
|
08:00
|EQS-News: TRATON GROUP records increase in incoming orders nine months into 2025, despite a difficult market environment (EQS Group)
|
08:00