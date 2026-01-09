TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
TRATON Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Quartalszahlen der Lkw-Holding von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzzahlen in Europa dürften im vierten Quartal eher verhalten geblieben sind, was in erster Linie auf die verzögerte Umsetzung des deutschen Konjunkturpakets zurückzuführen sei, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der US-Markt scheine noch schwächer zu sein, was sich in den bis Dezember beobachteten, schwachen Aufträgen widerspiegle./edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Buy
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
31.34 €
|
Abst. Kursziel*:
2.11%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
31.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.27%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
