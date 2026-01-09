Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
09.01.2026

TRATON Buy

TRATON
29.40 CHF -0.38%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Traton vor Quartalszahlen der Lkw-Holding von 35 auf 32 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Absatzzahlen in Europa dürften im vierten Quartal eher verhalten geblieben sind, was in erster Linie auf die verzögerte Umsetzung des deutschen Konjunkturpakets zurückzuführen sei, schrieb Nicolai Kempf in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der US-Markt scheine noch schwächer zu sein, was sich in den bis Dezember beobachteten, schwachen Aufträgen widerspiegle./edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

