TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
29.89CHF
0.45CHF
1.52 %
17:11:58
BRXC
07.01.2026 14:54:48
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton in einem Branchen-Jahresausblick auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. 2025 sei der Sektor vom Konjunkturzyklus geprägt worden, doch 2026 sollte sich die Debatte auf strukturelle Aspekte verlagern, schrieb Harry Martin in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Wachstum und Renditen könnten enttäuschen, lautet seine Befürchtung./tih/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 19:18 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.01.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TRATON
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
32.32 €
Abst. Kursziel*:
11.39%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
32.22 €
Abst. Kursziel aktuell:
11.73%
Analyst Name::
Harry Martin
KGV*:
-
