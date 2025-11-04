TRATON 25.72 CHF 1.47% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 40 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Risiken für das Gesamtjahr seien inzwischen eingepreist, schrieb Hemal Bhundia am Dienstagabend. Nun stehe 2026 bei dem Lkw-Bauer im Fokus./ag/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 23:37 / GMT



