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17.11.2026 16:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von TRATON. Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 34,30 EUR abwärts.
Das Papier von TRATON gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 34,30 EUR abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'240 Punkten steht. In der Spitze büsste die TRATON-Aktie bis auf 33,92 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 34,20 EUR. Der Tagesumsatz der TRATON-Aktie belief sich zuletzt auf 32'187 Aktien.
Am 03.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 41,38 EUR an. 20,64 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.11.2025 bei 27,18 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten TRATON-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,34 EUR aus. TRATON veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,65 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.33 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 10.42 Mrd. EUR umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte TRATON am 09.03.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,58 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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