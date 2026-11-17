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17.11.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Dienstagmittag billiger
Die Aktie von TRATON gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 34,08 EUR.
Um 12:28 Uhr rutschte die TRATON-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 34,08 EUR ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der bislang bei 30'284 Punkten steht. Der Kurs der TRATON-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 33,92 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 34,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 20'459 TRATON-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,42 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 18.11.2025 auf bis zu 27,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 20,25 Prozent würde die TRATON-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,930 EUR an TRATON-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,34 EUR. TRATON liess sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 3,34 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte TRATON 0,65 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat TRATON in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.33 Mrd. EUR im Vergleich zu 10.42 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Voraussichtlich am 09.03.2027 dürfte TRATON Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 5,58 EUR je Aktie in den TRATON-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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