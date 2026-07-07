TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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TRATON Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Traton von 38 auf 40 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Lage in der Lkw-Branche bessere sich, schrieb Erwann Dargorne am Dienstag. Er geht davon aus, dass die Absatzvolumina, Gewinne sowie der Cashflow im Laufe der Jahre 2027 und 2028 wieder deutlich anziehen. Sein Favorit im Aufschwung ist Daimler Truck, gefolgt von Traton und Volvo. Bei Daimler Truck mag er vor allem die starke Stellung in Nordamerika, aber auch die Turnaroundstory in Europa. Die Bewertung habe immenses Nachholpotenzial./ag/jha/;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.07.2026 / 15:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Equal Weight
|
Unternehmen:
TRATON
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Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
35.16 €
|
Abst. Kursziel*:
13.77%
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Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
35.18 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.70%
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Analyst Name::
Erwann Dargorne
|
KGV*:
-
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