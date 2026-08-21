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TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

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21.08.2026 09:29:00

TRATON Aktie News: TRATON stabilisiert sich am Freitagvormittag

TRATON Aktie News: TRATON stabilisiert sich am Freitagvormittag

Die Aktie von TRATON zeigt sich am Freitagvormittag ohne grosse Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der TRATON-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 36,68 EUR.

TRATON
34.38 CHF 0.64%
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Die TRATON-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 36,68 EUR. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im MDAX, der im Moment bei 31'809 Punkten tendiert. Bei 36,84 EUR markierte die TRATON-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die TRATON-Aktie sank bis auf 36,58 EUR. Bei 36,58 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 588 TRATON-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 41,38 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.08.2026). 12,81 Prozent Plus fehlen der TRATON-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.10.2025 bei 25,78 EUR. Der aktuelle Kurs der TRATON-Aktie ist somit 29,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für TRATON-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,930 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,30 EUR belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. Das EPS belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. TRATON hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.77 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.30 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 28.10.2027.

Experten taxieren den TRATON-Gewinn für das Jahr 2026 auf 4,86 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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