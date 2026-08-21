Trotz Goldpreis-Rutsch: Tether baut Goldreserven weiter aus

Tether kauft im zweiten Quartal 2026 rund 14 Tonnen Gold trotz sinkender Preise



Goldreserven des Unternehmens steigen auf 146 Tonnen im Wert von 18,8 Milliarden US-Dollar



Die Zahl der im Umlauf befindlichen Tether-Gold-Token XAUT steigt trotz Preisrückgang um 9,5 Prozent



Goldkäufe trotz fallender Preise

Tether hat im zweiten Quartal 2026, den Monaten April bis Juni, rund 14 Tonnen Gold für seine Reserven erworben. Damit setzt das Unternehmen eine Kaufserie fort, die es laut Bloomberg zum grössten bekannten Goldhalter der Welt ausserhalb von Banken und Staaten macht. Die Goldreserven stiegen zum Ende Juni auf 146 Tonnen im Wert von 18,8 Milliarden US-Dollar, wie aus der vierteljährlichen Bestätigung des Unternehmens hervorgeht. Der Kauf erfolgte in einer Phase, in der der Goldkurs unter Druck stand. Der bewaffnete Konflikt zwischen den USA und dem Iran sorgte im Quartalsverlauf für erhebliche Marktbewegungen, während steigende Anleiherenditen und veränderte Inflationserwartungen den Goldpreis zusätzlich belasteten. Bereits im ersten Quartal 2026 hatte Tether seine Bestände ausgebaut. Nach Unternehmensangaben kaufte Tether im ersten Quartal mehr als sechs Tonnen Gold hinzu, womit der Bestand zum Ende März bei 132 Tonnen im Wert von 19,8 Milliarden US-Dollar lag. Im vierten Quartal 2025 waren es nach Unternehmensangaben mehr als 21 Tonnen gewesen.

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Kaufmuster mit Ähnlichkeit zu Notenbanken

Das Kaufverhalten von Tether ähnelt dem Vorgehen von Notenbanken. Wie Barron's berichtet, verfolgt Tether dabei ähnliche Ziele: Das Unternehmen will seine Reserven diversifizieren und sich gegen Inflation sowie eine mögliche deutliche Schwäche des US-Dollar absichern. Im ersten Halbjahr 2026 kaufte Tether mehr als 27 Tonnen Gold und damit etwa so viel wie die Zentralbank Kasachstans. Mehr Gold kauften in diesem Zeitraum lediglich Polen, Usbekistan und China.

Solide Bilanz trotz Marktvolatilität

Tether International, S.A. de C.V., veröffentlichte am 31. Juli 2026 die testierten Zahlen für das zweite Quartal 2026. Die Prüfung stammt von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, einer der fünf grössten unabhängigen Prüfungsgesellschaften weltweit. Laut dem Bericht beliefen sich die Gesamtvermögenswerte des Unternehmens zum 30. Juni 2026 auf 187,75 Milliarden US-Dollar, denen Verbindlichkeiten von 183,64 Milliarden US-Dollar gegenüberstanden, wovon 183,62 Milliarden US-Dollar auf ausgegebene Token entfielen. Daraus ergibt sich ein Reservepuffer von 4,11 Milliarden US-Dollar. Der Nettobetriebsgewinn lag im Quartal bei rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Die Emission des Stablecoins USDT stieg zum Quartalsende auf rund 184,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von etwa 446 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorquartal, während der Marktanteil von USDT am gesamten Stablecoin-Markt auf über 60 Prozent zulegte. Zudem reduzierte das Unternehmen sein besichertes Kreditgeschäft um rund 2,38 Milliarden US-Dollar, ein Rückgang von 15 Prozent.

Tokenisiertes Gold legt trotz Preisverfalls zu

Getrennt von den Unternehmensreserven stieg auch die Zahl der im Umlauf befindlichen Tether-Gold-Token XAUT im zweiten Quartal 2026. Die physischen Goldreserven, die XAUT im Verhältnis 1 zu 1 besichert, blieben im Quartal unverändert bei 707'747,139 Feinunzen, umgerechnet etwa 22,01 Tonnen, verteilt auf 1'759 London Good Delivery Barren zu je rund 12,5 Kilogramm sowie auf kleinere Barren, die in der Schweiz eingelagert sind. Die Zahl der im Umlauf befindlichen XAUT stieg von 559'598,66 Token am Ende des ersten Quartals auf 612'823,66 Token am Ende des zweiten Quartals, ein Anstieg von etwa 9,5 Prozent beziehungsweise rund 53'225 Token. Der Goldkurs war im gleichen Zeitraum um 14,1 Prozent gefallen und schloss das Quartal bei 4'008,02 US-Dollar je Feinunze.

Jonas Vogt, Redaktion finanzen.ch