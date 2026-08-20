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20.08.2026 16:29:00

TRATON Aktie News: TRATON büsst am Donnerstagnachmittag ein

TRATON Aktie News: TRATON büsst am Donnerstagnachmittag ein

Die Aktie von TRATON gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die TRATON-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,7 Prozent auf 36,62 EUR.

TRATON
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Die TRATON-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 36,62 EUR abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im MDAX, der derzeit bei 31'679 Punkten notiert. Die TRATON-Aktie gab in der Spitze bis auf 36,62 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 37,00 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 21'323 TRATON-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 41,38 EUR erreichte der Titel am 03.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der TRATON-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2025 (25,78 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der TRATON-Aktie 29,60 Prozent sinken.

Nachdem TRATON seine Aktionäre 2025 mit 0,930 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,30 EUR je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte TRATON am 23.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,42 EUR gegenüber 0,49 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.77 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,12 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte TRATON einen Umsatz von 11.30 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von TRATON rechnen Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,86 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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