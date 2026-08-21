Tesla Aktie 11448018 / US88160R1014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Expansion
|
21.08.2026 10:01:00
Tesla-Aktie im Plus: Musk-Konzern will Elektro-Lastwagen auch in Europa verkaufen
Tesla will seinen um Jahre verzögerten Elektro-Sattelschlepper auch in Europa auf den Markt bringen.
Teslas Sattelschlepper wurde bereits 2017 vorgestellt und sollte nach damaligen Ankündigungen ursprünglich 2019 in die Produktion gehen. Doch Tesla schob den Start mehrfach auf, etwa unter Verweis darauf, dass Batterien dringender für Autos wie den Bestseller Model 3 gebraucht würden. Die Produktion in grösseren Stückzahlen lief schliesslich im April dieses Jahres im US-Bundesstaat Nevada an. In den USA wurden erste Tesla-Laster an Kunden wie den Getränke- und Snackkonzern Pepsico ausgeliefert.
Tesla gibt für den Semi eine geschätzte Reichweite von bis zu gut 800 Kilometern mit einer Batterieladung an. In Europa würde der Sattelschlepper gegen bereits verfügbare Konkurrenz-Lastwagen europäischer Hersteller antreten. Tesla hatte den Semi auch bereits auf der IAA Nutzfahrzeuge vor zwei Jahren ausgestellt.
Im vorbörslichen NASDAQ-Handel am Freitag legt die Tesla-Aktie zeitweise um 1,16 Prozent auf 349,14 US-Dollar zu.
/so/DP/mis
AUSTIN (awp international)
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Aryzta: Aus der Backstube kommt Gegenwind
Schwache Halbjahreszahlen und wachsende Probleme im wichtigen Deutschlandgeschäft haben Aryzta schwer zugesetzt und die Aktie auf ein Drei-Jahres-Tief abstürzen lassen. Für spekulative Anleger könnte damit die Unterseite wieder interessant werden.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tesla
|
20.08.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Abend schwächer (finanzen.ch)
|
20.08.26
|Tesla Aktie News: Tesla am Nachmittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Bullen vs. Bären bei Tesla-Aktie: Welche Faktoren den Kampf um den Trend entscheiden (finanzen.ch)
|
18.08.26
|Tesla-Aktie verliert seit Jahresbeginn: Kann der Cybercab die Anleger überzeugen? (finanzen.ch)
|
18.08.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tesla von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
17.08.26
|Tesla-Aktie: Morgan Stanley knüpft Vertrauen an Robotaxi-Wette (finanzen.ch)
|
15.08.26
|Tesla-Aktie im Blick: Ex-Manager warnt vor Roboterautos als Sicherheitsrisiko (finanzen.ch)
|
15.08.26
|Deutsche Bahn: Eröffnung von Bahnhof Fangschleuse nahe Tesla-Werk verzögert sich (Spiegel Online)
Analysen zu Tesla
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|23.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Rot -- DAX etwas fester - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Asiens Börsen letztlich uneins
Am heimischen Aktienmarkt geht es abwärts. Der deutsche Leitindex zeigt sich ohne klare Richtung. Die Märkte in Fernost sind sich am Freitag nicht ganz einig.