TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
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21.08.2026 12:29:00
TRATON Aktie News: TRATON am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von TRATON. Zuletzt sprang die TRATON-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 36,80 EUR zu.
Das Papier von TRATON konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 36,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'987 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 36,84 EUR. Bei 36,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5'684 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,45 Prozent. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 42,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,86 EUR je TRATON-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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