TRATON Aktie News: TRATON am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von TRATON konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 36,80 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im MDAX, der aktuell bei 31'987 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die TRATON-Aktie bei 36,84 EUR. Bei 36,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 5'684 TRATON-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.08.2026 bei 41,38 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,45 Prozent. Am 18.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,78 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die TRATON-Aktie 42,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

TRATON-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,930 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,30 EUR aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte TRATON am 23.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,42 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,49 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.77 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die TRATON-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet. Die Veröffentlichung der TRATON-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 28.10.2027.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,86 EUR je TRATON-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur TRATON-Aktie

Daimler Truck-Aktie etwas fester: Weltweiter Absatz von E-Lkw und -Bussen 2025 fast verdoppelt

MDAX-Wert TRATON-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in TRATON von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Papier TRATON-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TRATON-Investment von vor 3 Jahren verdient