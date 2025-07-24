TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
30.77CHF
3.24CHF
11.78 %
24.07.2025
BRXC
07.10.2025 11:54:27
TRATON Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton vor Zahlen von 50 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwierige konjunkturelle Umfeld dürfte sich in den Zahlen zum dritten Quartal des Nutzfahrzeugbauers niedergeschlagen haben, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sprächen dagegen anhaltende Optimierungsmaßnahmen des Unternehmens und die günstige Bewertung./rob/mf/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu TRATON
Analysen zu TRATON
