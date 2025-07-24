Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TRATON Aktie

30.77
CHF
3.24
CHF
11.78 %
24.07.2025
BRXC
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Traton vor Zahlen von 50 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwierige konjunkturelle Umfeld dürfte sich in den Zahlen zum dritten Quartal des Nutzfahrzeugbauers niedergeschlagen haben, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für die Aktie sprächen dagegen anhaltende Optimierungsmaßnahmen des Unternehmens und die günstige Bewertung./rob/mf/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
26.88 € 		Abst. Kursziel*:
82.29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
27.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
80.81%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

