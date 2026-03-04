Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’500 -0.1%  SPI 18’621 0.0%  Dow 48’739 0.5%  DAX 24’245 0.2%  Euro 0.9057 -0.1%  EStoxx50 5’881 0.2%  Gold 5’164 0.5%  Bitcoin 56’719 0.2%  Dollar 0.7793 0.0%  Öl 83.3 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Aktie im Blick: Warum der KI-Riese Intel mit seiner Laptop-Chip-Offensive bedrohen könnte
Tesla-Aktie im Visier: FSD-Abostart in Europa erwartet - Einmalzahlung endet
Die Expertenmeinungen zur Roche-Aktie im Februar 2026
Lufthansa vorerst nicht im DAX - Wechsel nur in MDAX und SDAX - Aktie in Rot
UBS AG: Symrise-Aktie erhält Buy
Suche...
Plus500 Depot

TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

29.00
CHF
1.00
CHF
3.57 %
13:21:41
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

05.03.2026 11:48:16

TRATON Market-Perform

TRATON
29.32 CHF 1.97%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. "MAN, es ist hart da draußen", schrieb Harry Martin am Donnerstag nach der Jahresbilanz in Anspielung an die Nutzfahrzeugmarke MAN der VW-Tochter. Er mag die Traton-Aktien, hält aber eine Neubewertung aufgrund des äußerst geringen Streubesitzes für schwierig. VW hält 87,5 Prozent der Anteile./rob/ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 18:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
32.38 € 		Abst. Kursziel*:
11.18%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
32.48 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.84%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TRATON

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?