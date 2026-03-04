NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. "MAN, es ist hart da draußen", schrieb Harry Martin am Donnerstag nach der Jahresbilanz in Anspielung an die Nutzfahrzeugmarke MAN der VW-Tochter. Er mag die Traton-Aktien, hält aber eine Neubewertung aufgrund des äußerst geringen Streubesitzes für schwierig. VW hält 87,5 Prozent der Anteile./rob/ag/tih;