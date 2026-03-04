TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
TRATON Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 36 Euro auf "Market-Perform" belassen. "MAN, es ist hart da draußen", schrieb Harry Martin am Donnerstag nach der Jahresbilanz in Anspielung an die Nutzfahrzeugmarke MAN der VW-Tochter. Er mag die Traton-Aktien, hält aber eine Neubewertung aufgrund des äußerst geringen Streubesitzes für schwierig. VW hält 87,5 Prozent der Anteile./rob/ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TRATON Market-Perform
|
Unternehmen:
TRATON
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
32.38 €
|
Abst. Kursziel*:
11.18%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
32.48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.84%
|
Analyst Name::
Harry Martin
|
KGV*:
-
