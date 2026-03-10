Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7

28.00
CHF
1.20
CHF
4.48 %
17:30:01
SWX
10.03.2026 20:50:34

TRATON Hold

TRATON
28.62 CHF 4.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 30,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Lkw-Herstellers in Europa entwickelten sich weiterhin positiv, während Traton in den USA von Kapazitätsreduzierungen und einer stabilen Frachtnachfrage profitiere, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Iran-Krieg könne zwar die Industrieproduktion in Europa und den USA stützen, erhöhe aber auch die Risiken für den allgemeinen Konsum der Verbraucher./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Hold
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
31.68 € 		Abst. Kursziel*:
4.17%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
31.64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4.30%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

