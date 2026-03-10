TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
TRATON Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Traton von 30,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Geschäfte des Lkw-Herstellers in Europa entwickelten sich weiterhin positiv, während Traton in den USA von Kapazitätsreduzierungen und einer stabilen Frachtnachfrage profitiere, schrieb Michael Aspinall in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Iran-Krieg könne zwar die Industrieproduktion in Europa und den USA stützen, erhöhe aber auch die Risiken für den allgemeinen Konsum der Verbraucher./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TRATON
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
33.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
31.68 €
Abst. Kursziel*:
4.17%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
31.64 €
Abst. Kursziel aktuell:
4.30%
Analyst Name::
Michael Aspinall
KGV*:
-
