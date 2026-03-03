TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
29.80CHF
0.60CHF
2.05 %
14:23:45
SWX
04.03.2026 12:44:04
TRATON Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse des Lkw-Bauers seien solide, aber der Ausblick liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch./rob/ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TRATON
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
32.62 €
Abst. Kursziel*:
50.21%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
33.00 €
Abst. Kursziel aktuell:
48.48%
Analyst Name::
Fabio Hölscher
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Mittag nahe Nulllinie (finanzen.ch)
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON verliert am Mittwochvormittag (finanzen.ch)
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
07:42
|VW-Lkw-Holding Traton bleibt angesichts US-Zöllen und Umfeld vorsichtig (AWP)
07:30
|EQS-News: TRATON GROUP erzielt 2025 robusten Auftragseingang in Europa (EQS Group)
07:30
|EQS-News: TRATON GROUP in 2025 with robust incoming orders in Europe (EQS Group)
03.03.26
|TRATON Aktie News: TRATON verliert am Dienstagnachmittag kräftig (finanzen.ch)
Analysen zu TRATON
|12:44
|TRATON Buy
|Warburg Research
|09:58
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:52
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|09:49
|TRATON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|TRATON Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
