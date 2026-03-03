Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Traton mit einem Kursziel von 49 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalsergebnisse des Lkw-Bauers seien solide, aber der Ausblick liege etwas unter den Erwartungen, schrieb Fabio Hölscher am Mittwoch./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TRATON Buy
Unternehmen:
TRATON 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
49.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
32.62 € 		Abst. Kursziel*:
50.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48.48%
Analyst Name::
Fabio Hölscher 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:44 TRATON Buy Warburg Research
09:58 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
09:52 TRATON Market-Perform Bernstein Research
09:49 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:26 TRATON Neutral Goldman Sachs Group Inc.
