TRATON Aktie 48295916 / DE000TRAT0N7
27.80CHF
0.00CHF
0.00 %
14:55:05
SWX
06.03.2026 13:31:28
TRATON Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Traton von 35 auf 38 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Hemal Bhundia hält das Margenziel des Lkw-Bauers für 2026 für konservativ. Das Europa-Geschäft kompensiere die Schwierigkeiten in Nordamerika./rob/ag/nas;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 17:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TRATON
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
31.38 €
Abst. Kursziel*:
21.10%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
31.14 €
Abst. Kursziel aktuell:
22.03%
Analyst Name::
Hemal Bhundia
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TRATON
|
12:29
|TRATON Aktie News: TRATON präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.ch)
|
09:29
|TRATON Aktie News: TRATON am Vormittag gefragt (finanzen.ch)
|
05.03.26
|TRATON Aktie News: TRATON gewinnt am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX am Mittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
04.03.26
|Börse Frankfurt: Letztendlich Gewinne im MDAX (finanzen.ch)