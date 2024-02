NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das Nettoergebnis des Öl- und Gasproduzenten habe die Markterwartung knapp erreicht, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Alles in allem hätten die Zahlen die Erwartungen etwas verfehlt./bek/ajx;