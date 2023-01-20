Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

57.00
CHF
0.10
CHF
0.18 %
20.01.2023
SWX
08.12.2025 11:15:20

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
52.55 CHF -1.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria ging am Montag auf die Einigung des Ölkonzerns mit Repsol und Hitec ein, seine britische Sparte in deren Gemeinschaftsunternehmen mit Next Neo einzubringen. Das reflektiere die Trends der vergangenen Jahre von Ölkonzernen in der Nordsee./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
55.77 € 		Abst. Kursziel*:
25.52%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
55.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
25.20%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

