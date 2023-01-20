TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
57.00CHF
0.10CHF
0.18 %
20.01.2023
SWX
08.12.2025 11:15:20
TotalEnergies Outperform
TotalEnergies
52.55 CHF -1.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria ging am Montag auf die Einigung des Ölkonzerns mit Repsol und Hitec ein, seine britische Sparte in deren Gemeinschaftsunternehmen mit Next Neo einzubringen. Das reflektiere die Trends der vergangenen Jahre von Ölkonzernen in der Nordsee./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
70.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
55.77 €
Abst. Kursziel*:
25.52%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
55.91 €
Abst. Kursziel aktuell:
25.20%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse