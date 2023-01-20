TotalEnergies 52.55 CHF -1.15% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Biraj Borkhataria ging am Montag auf die Einigung des Ölkonzerns mit Repsol und Hitec ein, seine britische Sparte in deren Gemeinschaftsunternehmen mit Next Neo einzubringen. Das reflektiere die Trends der vergangenen Jahre von Ölkonzernen in der Nordsee./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / EST



