TotalEnergies Buy

TotalEnergies
53.15 CHF 0.60%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Der Ölkonzern müsse nun nach dem Rückzug britischer und niederländischer Exportkreditagenturen eine zusätzliche Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 600 Millionen Dollar für sein Projekt in Mosambik stemmen, schrieb Henri Patricot am Dienstagabend. Die Aussichten für die nächsten vier Jahre dürften sich dadurch aber nicht wesentlich ändern. Der Experte rechnet mit einem endgültigen Start Anfang 2030, sollte das Projekt bald wieder aufgenommen werden./rob/tav/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.12.2025 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
56.77 € 		Abst. Kursziel*:
9.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56.95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.87%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse