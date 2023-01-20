TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
TotalEnergies Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 58,50 auf 55 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Die Bewertungen von Total und Shell unterschieden sich kaum, so Lofting. Bei Letzteren ist er aber überzeugter vom Cashflow-Profil./ag/nas;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
57.19 €
Abst. Kursziel*:
-3.83%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
56.82 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3.20%
Analyst Name::
Matthew Lofting
KGV*:
-
Nachrichten zu TotalEnergies
30.11.25
|November 2025: So schätzen Experten die TotalEnergies-Aktie ein (finanzen.net)
26.11.25
|EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
19.11.25