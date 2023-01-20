NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 58,50 auf 55 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Die Bewertungen von Total und Shell unterschieden sich kaum, so Lofting. Bei Letzteren ist er aber überzeugter vom Cashflow-Profil./ag/nas;