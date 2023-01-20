Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

57.00
CHF
0.10
CHF
0.18 %
20.01.2023
SWX
05.12.2025 07:55:18

TotalEnergies Neutral

TotalEnergies
53.21 CHF -0.67%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Totalenergies von 58,50 auf 55 Euro gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Matthew Lofting lässt in seinem Ausblick auf Europas Ölbranche für 2026 nur noch Shell und Repsol auf "Overweight". Er sieht damit inzwischen mehr Werte skeptisch als optimistisch. Die Bewertungen von Total und Shell unterschieden sich kaum, so Lofting. Bei Letzteren ist er aber überzeugter vom Cashflow-Profil./ag/nas;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 18:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Neutral
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
55.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
57.19 € 		Abst. Kursziel*:
-3.83%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
56.82 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3.20%
Analyst Name::
Matthew Lofting 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse