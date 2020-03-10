TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
34.06CHF
-21.09CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
15.10.2025 11:30:41
TotalEnergies Hold
TotalEnergies
46.12 CHF -2.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal sei solide ausgefallen, schrieb Mark Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Konsensschätzungen sei dies aber weitgehend berücksichtigt./mf/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:49 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
57.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51.58 €
|
Abst. Kursziel*:
10.51%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.08%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse