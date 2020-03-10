Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

34.06
CHF
-21.09
CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
15.10.2025 11:30:41

TotalEnergies Hold

TotalEnergies
46.12 CHF -2.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Der Zwischenbericht des Ölkonzerns zum dritten Quartal sei solide ausgefallen, schrieb Mark Wilson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In den Konsensschätzungen sei dies aber weitgehend berücksichtigt./mf/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2025 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
57.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
51.58 € 		Abst. Kursziel*:
10.51%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
51.78 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.08%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

