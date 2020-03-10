Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

34.06
CHF
-21.09
CHF
-38.24 %
10.03.2020
SWX
16.10.2025 15:29:32

TotalEnergies Hold

TotalEnergies
48.61 CHF 5.40%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Totalenergies von 57 auf 58 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Mark Wilson passte am Donnerstag sein Bewertungsmodell nach einem Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns und vor dessen Zahlen für das dritte Quartal etwas an. In der Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen dürfte es um mögliche weitere Zukäufe im US-Gasgeschäft gehen sowie um die Aktivitäten in Namibia und die Nachhaltigkeit der Aktienrückkäufe./ajx/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2025 / 09:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Hold
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
52.51 € 		Abst. Kursziel*:
10.45%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
52.61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.25%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

