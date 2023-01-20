Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

57.00
CHF
0.10
CHF
0.18 %
20.01.2023
SWX
08.12.2025 11:12:53

TotalEnergies Buy

TotalEnergies
52.55 CHF -1.15%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot sieht den Zusammenschluss des britischen Fördergeschäfts der Franzosen mit Neo Next neutral bis leicht positiv, wie er am Montag schrieb. Er erinnerte zudem an den ersten Handelstag von Totalenergies-Aktien in den USA. Dadurch werden die bisherigen Anrechtsscheine (ADR) ersetzt. Patricot sieht kaum Auswirkungen./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
55.77 € 		Abst. Kursziel*:
11.17%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
55.91 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.89%
Analyst Name::
Henri Patricot 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu TotalEnergies

mehr Nachrichten

Analysen zu TotalEnergies

11:15 TotalEnergies Outperform RBC Capital Markets
11:12 TotalEnergies Buy UBS AG
05.12.25 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.12.25 TotalEnergies Buy UBS AG
26.11.25 TotalEnergies Buy UBS AG
mehr Analysen
