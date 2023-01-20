TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
08.12.2025 11:12:53
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
52.55 CHF -1.15%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Totalenergies mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Henri Patricot sieht den Zusammenschluss des britischen Fördergeschäfts der Franzosen mit Neo Next neutral bis leicht positiv, wie er am Montag schrieb. Er erinnerte zudem an den ersten Handelstag von Totalenergies-Aktien in den USA. Dadurch werden die bisherigen Anrechtsscheine (ADR) ersetzt. Patricot sieht kaum Auswirkungen./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 08:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
TotalEnergies
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
55.77 €
Abst. Kursziel*:
11.17%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
55.91 €
Abst. Kursziel aktuell:
10.89%
Analyst Name::
Henri Patricot
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu TotalEnergies
Analysen zu TotalEnergies
|11:15
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:15
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|11:15
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|11:12
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|03.12.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|26.11.25
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|25.11.25
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|05.12.25
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|TotalEnergies Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|TotalEnergies
|57.00
|0.18%
