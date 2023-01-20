LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Totalenergies auf "Overweight" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analystin Lydia Rainforth nahm in einer am Montag vorliegenden Studie Bezug dazu, dass der Ölkonzern sein Fördergeschäft in Großbritannien mit dem Gemeinschaftsunternehmen Neo Next vom spanischen Konkurrenten Repsol fusioniere. Sie geht davon aus, dass erwartete Synergien einen Mehrwert bieten und in beiden Fällen den Cashflow verbessern./tih/mis;