NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Totalenergies nach einer Anpassung des Bewertungsmodells infolge der Geschäftszahlen für das Schlussquartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Unter dem Strich hätten sich seine Gewinnerwartungen für den Ölkonzern nur wenig verändert, schrieb Analyst Christyan Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Aktien bleibe für ihn ein Kerninvestment, da der Konzern vom langfristigen Energie-Aufwärtszyklus profitieren sollte./mis/he;