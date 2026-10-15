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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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15.10.2026 11:33:06

TotalEnergies Outperform

TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Ein Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns belege ein starkes operatives Vorankommen, schrieb Biraj Borkhataria in einer Studie am Donnerstag. Lobenswert sei auch der Handel mit Flüssiggas, Ähnliches gelte für den Ölhandel. Die meisten Aspekte habe das Unternehmen bereits auf einem vorangegangenen Kapitalmarkttag signalisiert./rob/bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:31 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:31 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
85.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
81.00 € 		Abst. Kursziel*:
4.94%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
80.94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.02%
Analyst Name::
Biraj Borkhataria 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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