TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Totalenergies auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Ein Zwischenbericht des Öl- und Gaskonzerns belege ein starkes operatives Vorankommen, schrieb Biraj Borkhataria in einer Studie am Donnerstag. Lobenswert sei auch der Handel mit Flüssiggas, Ähnliches gelte für den Ölhandel. Die meisten Aspekte habe das Unternehmen bereits auf einem vorangegangenen Kapitalmarkttag signalisiert./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:31 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Outperform
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
85.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
81.00 €
|
Abst. Kursziel*:
4.94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
80.94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.02%
|
Analyst Name::
Biraj Borkhataria
|
KGV*:
-
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