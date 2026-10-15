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TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271

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15.10.2026 12:29:55

TotalEnergies Buy

TotalEnergies
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Das Raffineriegeschäft des Öl- und Gasproduzenten habe einmal mehr stark abgeschnitten, schrieb Mark Wilson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität in diesem Konzernsegment bewege sich auf historisch hohem Niveau./rob/bek/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
Unternehmen:
TotalEnergies 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.92 € 		Abst. Kursziel*:
8.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10.46%
Analyst Name::
Mark Wilson 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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