TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
74.65CHF
-0.19CHF
-0.26 %
17:29:59
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
15.10.2026 12:29:55
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
74.65 CHF -0.26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Das Raffineriegeschäft des Öl- und Gasproduzenten habe einmal mehr stark abgeschnitten, schrieb Mark Wilson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität in diesem Konzernsegment bewege sich auf historisch hohem Niveau./rob/bek/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 03:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
88.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.92 €
|
Abst. Kursziel*:
8.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.46%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu TotalEnergies
|
12:02
|Iran-Krieg und die Folgen: Ölkonzern TotalEnergies stellt Rekordergebnis in Aussicht (Spiegel Online)
|
10:36
|Totalenergies profitiert weiter von hohen Ölpreisen (AWP)
|
14.10.26
|EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: TotalEnergies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.10.26
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 zum Ende des Montagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 mittags auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)