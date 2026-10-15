NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Produktionszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Das Raffineriegeschäft des Öl- und Gasproduzenten habe einmal mehr stark abgeschnitten, schrieb Mark Wilson in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Profitabilität in diesem Konzernsegment bewege sich auf historisch hohem Niveau./rob/bek/stk;