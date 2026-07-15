TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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16.07.2026 14:08:45
TotalEnergies Buy
TotalEnergies
64.01 CHF -1.73%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Totalenergies nach Vorab-Aussagen zum vergangenen Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Der französische Ölkonzern dürfte durchwachsen, aber insgesamt wie erwartet abgeschnitten haben, schrieb Mark Wilson am Donnerstag mit Blick auf den Quartalsbericht am 23. Juli./bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TotalEnergies Buy
|
Unternehmen:
TotalEnergies
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
69.05 €
|
Abst. Kursziel*:
34.69%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
69.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.47%
|
Analyst Name::
Mark Wilson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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