McDonalds Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für McDonald's von 305 auf 325 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Jahrelang hätten sich die Schnellrestaurants in den Free-Cashflow-Renditen bei ähnlicher geschäftlicher Entwicklung kaum unterschieden, schrieb John Ivankoe am Dienstag. Er bricht nun mit diesem Paradigma und rät nun zur Differenzierung zwischen McDonald's, Domino's Pizza, Yum Brands und Restaurant Brands in der Bewertung. Für Domino's Pizza sprach er eine neue Empfehlung aus. Aber auch McDonald's bleibt eine zentrale Figur in den Portfolios trotz der Nähe zu seinem Kursziel./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 05:49 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: McDonald's Corp. Overweight
|
Unternehmen:
McDonald's Corp.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 325.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 334.56
|
Abst. Kursziel*:
-2.86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 334.56
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.86%
|
Analyst Name::
John Ivankoe
|
KGV*:
-
