SMI 14'013 1.0%  SPI 19'199 0.8%  Dow 49'257 0.9%  DAX 24'986 0.0%  Euro 0.9112 -0.1%  EStoxx50 6'117 0.0%  Gold 5'161 -1.3%  Bitcoin 49'843 -0.3%  Dollar 0.7734 -0.2%  Öl 71.2 -0.5% 
Plus500 Depot

Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

493.53
CHF
-7.75
CHF
-1.55 %
18:00:02
BRXC
24.02.2026 17:35:08

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

Meta Platforms
493.52 CHF -1.55%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Meta angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung mit dem Chipkonzern AMD auf "Outperform" mit einem Kursziel von 900 US-Dollar belassen. Aus Sicht von Meta werfe der Deal wohl weitere Fragen hinsichtlich des Zeitpunkts der maximalen Kapitalbindung auf, schrieb Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die langfristigen KI-Ambitionen des Unternehmens würden aber davon unterstrichen. Meta werde wohl schnell neue Produkte auf den Markt bringen und diese dann aggressiv skalieren./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 900.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 639.23 		Abst. Kursziel*:
40.79%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 640.53 		Abst. Kursziel aktuell:
40.51%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

