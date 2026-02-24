AMC Entertainment Holdings Aktie 126330724 / US00165C3025
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Bilanz im Blick
|
24.02.2026 18:43:00
Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
AMC Entertainment legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.
AMC Entertainment präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
7 Analysten schätzen im Schnitt, dass AMC Entertainment für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,178 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AMC Entertainment in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,196 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,83 Milliarden USD, gegenüber 4,64 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu AMC Entertainment Holdings
|
06.11.25
|AMC-Aktie freundlich trotz verfehlter Erwartungen (finanzen.ch)
|
05.11.25
|Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)