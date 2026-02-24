Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AMC Entertainment Holdings Aktie 126330724 / US00165C3025

Bilanz im Blick 24.02.2026 18:43:00

Ausblick: AMC Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AMC Entertainment legt die Zahlen für das abgelaufene Jahresviertel vor. Das erwarten Analysten.

AMC Entertainment Holdings
0.91 CHF -0.87%
Kaufen Verkaufen

AMC Entertainment präsentiert am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass AMC Entertainment für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,178 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll AMC Entertainment in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 1,27 Milliarden USD im Vergleich zu 1,31 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

7 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,196 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren -1,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 4,83 Milliarden USD, gegenüber 4,64 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

AMC-Aktie freundlich trotz verfehlter Erwartungen

Bildquelle: Ian Dewar Photography / Shutterstock.com,Elnur / Shutterstock.com