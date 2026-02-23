NVIDIA Aktie 994529 / US67066G1040
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
NVIDIA Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung zwischen dem Konkurrenten AMD und dem Social-Media-Konzern Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. In Bezug auf Nvidia betonte Analyst Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass diese zuletzt ein eigenes Geschäft abgeschlossen hätten./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
|
Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 193.09
|
Abst. Kursziel*:
42.42%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 193.54
|
Abst. Kursziel aktuell:
42.09%
|
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon
|
KGV*:
-
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
18:01
|Zuversicht in New York: Dow Jones mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
18:01
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
18:01
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
|
16:29
|NVIDIA Aktie News: NVIDIA am Dienstagnachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
|
16:01
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
16:01
|Aufschläge in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
16:01
|Zuversicht in New York: S&P 500 zum Start des Dienstagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
23.02.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.ch)