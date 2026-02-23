Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
24.02.2026 17:29:27

NVIDIA Outperform

NVIDIA
148.88 CHF -0.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia angesichts einer weitreichenden Liefervereinbarung zwischen dem Konkurrenten AMD und dem Social-Media-Konzern Meta auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. In Bezug auf Nvidia betonte Analyst Stacy A. Rasgon in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass diese zuletzt ein eigenes Geschäft abgeschlossen hätten./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.02.2026 / 16:05 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: NVIDIA Corp. Outperform
Unternehmen:
NVIDIA Corp. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 193.09 		Abst. Kursziel*:
42.42%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 193.54 		Abst. Kursziel aktuell:
42.09%
Analyst Name::
Stacy A. Rasgon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

