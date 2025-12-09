Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

8.16
CHF
-0.76
CHF
-8.50 %
14:14:38
SWX
09.12.2025 12:55:07

thyssenkrupp Underweight

thyssenkrupp
8.20 CHF -9.00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Prognose des Stahlkonzerns für das Geschäftsjahr 2026 sei von den laufenden Umstrukturierungen beeinträchtigt, schrieb Tom Zhang am Dienstag. Sie impliziere, dass die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 300 Millionen Euro sinken könnten./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Underweight
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
7.30 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
8.76 € 		Abst. Kursziel*:
-16.67%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
8.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-16.57%
Analyst Name::
Tom Zhang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

mehr Nachrichten

Analysen zu thyssenkrupp AG

12:55 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
09:28 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:48 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
03.12.25 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
