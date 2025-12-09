thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
8.16CHF
-0.76CHF
-8.50 %
14:14:38
SWX
09.12.2025 12:55:07
thyssenkrupp Underweight
thyssenkrupp
8.20 CHF -9.00%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 7,30 Euro auf "Underweight" belassen. Die Prognose des Stahlkonzerns für das Geschäftsjahr 2026 sei von den laufenden Umstrukturierungen beeinträchtigt, schrieb Tom Zhang am Dienstag. Sie impliziere, dass die Markterwartungen für das operative Ergebnis (Ebit) um bis zu 300 Millionen Euro sinken könnten./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 07:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Underweight
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
7.30 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
8.76 €
|
Abst. Kursziel*:
-16.67%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
8.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-16.57%
|
Analyst Name::
Tom Zhang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
