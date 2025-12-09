Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’822 -0.9%  SPI 17’643 -0.7%  Dow 47’560 -0.4%  DAX 24’068 -0.4%  Euro 0.9368 -0.1%  EStoxx50 5’708 -0.2%  Gold 4’198 -0.3%  Bitcoin 74’125 -0.8%  Dollar 0.8048 -0.2%  Öl 62.2 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche1203204Nestlé3886335Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Idorsia36346343NVIDIA994529Rheinmetall345850
Top News
Palantir-Aktie gewinnt dank 448-Millionen-Coup mit der US-Navy
Neue Analyse: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Brenntag SE-Aktie mit Hold
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag
Lufthansa-Aktie gibt nach: UBS sieht weiterhin attraktives Potenzial
Warum die Tesla-Aktie in Europa unter Druck steht - und welche Faktoren tatsächlich dominieren
Suche...

thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001

8.22
CHF
-0.06
CHF
-0.75 %
13:23:43
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.12.2025 11:36:30

thyssenkrupp Hold

thyssenkrupp
8.31 CHF -6.31%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Industriekonzerns für das vierte Geschäftsquartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ziel für das bereinigte Ebit 2025/26 sei aber schwach. Er senkte seine Ebit-Prognosen bis zum Geschäftsjahr 2026/27./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender thyssenkrupp-Kurs >5 >10 >15
Fallender thyssenkrupp-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
8.80 € 		Abst. Kursziel*:
13.64%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
8.81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13.46%
Analyst Name::
Bastian Synagowitz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse