thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
8.22CHF
-0.06CHF
-0.75 %
13:23:43
SWX
10.12.2025 11:36:30
thyssenkrupp Hold
thyssenkrupp
8.31 CHF -6.31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Industriekonzerns für das vierte Geschäftsquartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ziel für das bereinigte Ebit 2025/26 sei aber schwach. Er senkte seine Ebit-Prognosen bis zum Geschäftsjahr 2026/27./edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.80 €
|
Abst. Kursziel*:
13.64%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.46%
|
Analyst Name::
Bastian Synagowitz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
