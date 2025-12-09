thyssenkrupp 8.31 CHF -6.31% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (bereinigtes Ebit) des Industriekonzerns für das vierte Geschäftsquartal sei etwas besser als erwartet ausgefallen, schrieb Bastian Synagowitz in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Das Ziel für das bereinigte Ebit 2025/26 sei aber schwach. Er senkte seine Ebit-Prognosen bis zum Geschäftsjahr 2026/27./edh/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET



