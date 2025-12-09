thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
thyssenkrupp Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Zahlen und Ausblick mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Hold" belassen. Dank eingesparter Kosten habe der Industrie- und Stahlkonzern mit dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) die Markterwartung leicht übertroffen, schrieb Tommaso Castello in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Die Zielvorgabe für diese Kennziffer für das Geschäftsjahr 2025/26 liege aber unter der Konsensschätzung./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 02:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Hold
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
11.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
8.96 €
Abst. Kursziel*:
22.82%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
8.65 €
Abst. Kursziel aktuell:
27.23%
Analyst Name::
Tommaso Castello
KGV*:
-
